Бывший нападающий английского футбольного клуба Арсенал и нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер из-за травмы может не сыграть на чемпионате мира в России.

Бывший нападающий английского футбольного клуба "Арсенал" и нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер из-за травмы может не сыграть на чемпионате мира в России.Сейчас форвард выступает за норвежский "Русенборг". 27 мая он получил повреждение в домашнем матче чемпионата Норвегии против "Бранна" (1:2)​​​, отмечает РИА Новости. Сообщается, что у Бендтнера травма паха, из-за которой он рискует пропустить от двух до четырех недель.