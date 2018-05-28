Центральный суд Кемерова арестовал до 25 июля начальника регионального главка МЧС Александра Мамонтова – его обвиняют по уголовному делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня.

Центральный суд Кемерова арестовал до 25 июля начальника регионального главка МЧС Александра Мамонтова – его обвиняют по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает "Интерфакс".На аресте Мамонтова настаивал старший следователь при председателе СК РФ по особо важным делам Руста Габдулин, он счел, что обвиняемый может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить документы.Следователь сообщил, что по указанию Мамонтова уже уничтожались бухгалтерские документы в июне 2017 года – это подтвердили свидетели, кроме того, была и попытка скрыть от следствия документы во второй половине апреля 2018 года.Адвокат Мамонтова настаивала на домашнем аресте, предоставила характеристику своего подзащитного и его награды, а также медицинские документы о наличии у него ряда заболеваний, в том числе, сердечных.Суд также на 2 месяца арестовал начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева – он также проходит обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" по статье "Халатность".На заседание приехали коллеги Мамонтова и около 15 потерпевших, в том числе из поселка Трещевский, в котором проживали шестеро погибших на пожаре детей.По данным следствия, Терентьев с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в "Зимней вишне".Между тем, начальник пожарного караула Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в торговом центре, пройдет обследование в научном центре имени Сербского в Москве. Как сообщила адвокат пожарного Елена Киселева, у него" тяжелая психологическая дезадаптация"."Его состояние было обусловлено тяжелым пожаром, работой, впечатлениями, 40 часов пожарные работали не покладая рук", — пояснила адвокат.Кемеровские психиатры заболеваний у Генина не нашли, но "им что-то не понравилось в его эмоциональном фоне", добавила Киселева.