Соединенные Штаты могут разместить в Польше крупную военную базу. Дальнейшее наращивание американского вооруженного контингента в Европе не останется без ответа России. В Москве уже заявили, что готовы принять все меры в случае реализации такого сценария.

Соединенные Штаты могут разместить в Польше крупную военнуюбазу. Дальнейшее наращивание американского вооруженного контингента в Европе неостанется без ответа России. В Москве уже заявили, что готовы принять все мерыв случае реализации такого сценария.По словам зампреда комитета Совета Федерации по обороне ибезопасности Евгения Серебренникова, МИД России рассчитывает, что Польшаоткажется от намерения разместить у себя военную базу США. "Несмотря надипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и,насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", – цитирует сенатораагентство РИА Новости.Между тем пояснять какие конкретно меры принимаютсяСеребренников не стал. По его словам, они нацелены на укрепление безопасности иобороноспособности России. Расширение НАТО законодатель назвал "незаконными нежелательным".Напомним, накануне влиятельное американское издание Politicoсо ссылкой на официальные документы из Варшавы сообщило, что Польша готовазаплатить два миллиарда долларов за постоянное размещение дивизии вооруженныхсил США на своей территории. Варшава якобы готова разделить бремя содержанияобъекта и сделать его "более рентабельным для Вашингтона".Сомнительную инициативу польских властей прокомментировали вКремле. Как заявил представитель президента России Дмитрий Песков, Польшаобладает полным правом размещать те или иные военные объекты на своей территории,однако должна учитывать, что это приведет к ответным действиям со стороныМосквы.До этого сообщалось, что Соединенные Штаты начали переброскувооруженных сил в Старый Свет. Всего будут транспортированы более трех тысячвоеннослужащих и 650 единиц техники – танки M-1 Abrams, самоходная артиллерияM-109 Paladin.Конечными пунктами переброски станут Польша, Болгария, Румынияи Венгрия. В Вашингтоне эти действия объяснили подготовкой к масштабным военнымучениям, которые запланированы на 3-15 июня в Польше и Прибалтике. В маневрахпримут участие более 18 тысяч солдат.