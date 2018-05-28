Украина жалуется на гибридную войну на Азовском
море со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям, заявил
политический аналитик и публицист Владислав Гулевич.
Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовском
море со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям, заявил
политический аналитик и публицист Владислав Гулевич.
По его словам, власти Незалежной просто вынуждены следовать
по пути русофобии. В противном случае, их действия будут трактовать как отказ
от собственных идеологических и политических убеждений. "Это совершенно
невозможно в условиях, когда улицу контролируют националистические
формирования, когда представители националистических группировок вхожи в
парламент", – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.
Эксперт заявил, что украинское минобороны будет
предпринимать укладывающиеся в этот дискурс действия. Вместе с тем Гулевич не
стал озвучивать, как это может быть на практике. По его словам, ничего
масштабного ожидать не стоит: скорее всего, дело ограничится очередными мелкими
пакостями, в том числе по дипломатической линии. "Либо такие происшествия
как задержание российского рыболовецкого судна", – сказал политолог. Он
заявил, что на масштабные действия у Украины нет соответствующих ресурсов.
Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась после
задержания 25 марта пограничниками Незалежной российского рыболовецкого судна
"Норд". Экипаж был арестован, в отношении его членов возбуждены дела
об административных правонарушениях, а капитану грозит тюремное заключение.
Россия в ответ задержала несколько украинских кораблей. Госпогранслужба
Незалежной пожаловалась, что с 30 апреля российские пограничники стали
ежедневно останавливать для досмотра следующие на Украину суда. В Федеральной службе
безопасности сообщили, что проверки соответствуют всем нормам международного
права.
Бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко в
интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Киеву следует начать
патрулирование побережья Азовского моря. По его словам, военно-морские учения
России в этой акватории являются "гибридной угрозой" и
"провокацией".
Кабаненко призвал руководство страны создать мобильные ударные
группировки, которые будут способны сдерживать "худшие сценарии" в
Азовском море. Кроме того, уверен бывший замминистра обороны Незалежной,
Украина должна действовать в этом регионе совместно с западными странами.