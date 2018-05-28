Украина жалуется на гибридную войну на Азовском море со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям, заявил политический аналитик и публицист Владислав Гулевич.

Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовскомморе со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям, заявилполитический аналитик и публицист Владислав Гулевич.По его словам, власти Незалежной просто вынуждены следоватьпо пути русофобии. В противном случае, их действия будут трактовать как отказот собственных идеологических и политических убеждений. "Это совершенноневозможно в условиях, когда улицу контролируют националистическиеформирования, когда представители националистических группировок вхожи впарламент", – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.Эксперт заявил, что украинское минобороны будетпредпринимать укладывающиеся в этот дискурс действия. Вместе с тем Гулевич нестал озвучивать, как это может быть на практике. По его словам, ничегомасштабного ожидать не стоит: скорее всего, дело ограничится очередными мелкимипакостями, в том числе по дипломатической линии. "Либо такие происшествиякак задержание российского рыболовецкого судна", – сказал политолог. Онзаявил, что на масштабные действия у Украины нет соответствующих ресурсов.Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась послезадержания 25 марта пограничниками Незалежной российского рыболовецкого судна"Норд". Экипаж был арестован, в отношении его членов возбуждены делаоб административных правонарушениях, а капитану грозит тюремное заключение.Россия в ответ задержала несколько украинских кораблей. ГоспогранслужбаНезалежной пожаловалась, что с 30 апреля российские пограничники сталиежедневно останавливать для досмотра следующие на Украину суда. В Федеральной службебезопасности сообщили, что проверки соответствуют всем нормам международногоправа.Бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко винтервью порталу "Обозреватель" заявил, что Киеву следует начатьпатрулирование побережья Азовского моря. По его словам, военно-морские ученияРоссии в этой акватории являются "гибридной угрозой" и"провокацией".Кабаненко призвал руководство страны создать мобильные ударныегруппировки, которые будут способны сдерживать "худшие сценарии" вАзовском море. Кроме того, уверен бывший замминистра обороны Незалежной,Украина должна действовать в этом регионе совместно с западными странами.