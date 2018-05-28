Примерно 99 миллионов лет назад с клещом случилась неприятная история, причём дважды. Сначала он угодил к пауку, который хорошенько завернул добычу в паутину, а потом – в другую ловушку, которая навеки сохранила сцену несчастливого конца крошечного клеща.

Примерно 99 миллионов лет назад с крошечным клещом случилась череда неприятных событий. Обычно эти существа прятались в растительности в надежде "ухватить" небольшое млекопитающее или оперённого динозавра, чтобы высасывать их кровь. Однажды палеонтологи даже "взяли с поличным" клеща, который сосал кровь у оперённого динозавра.Но герой недавнего исследования немецких специалистов каким-то образом сначала угодил в паутину, а затем ситуация усугубилась ещё больше: он попал в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь. Таким образом, сцена из самого неудачного дня клеща была навеки запечатлела.Напомним, что янтарь – это окаменевшая смола различных (прежде всего хвойных) деревьев. Возраст кусков этого необычного материала варьируется от 40 тысяч до 340 миллионов лет.Немецкий коллекционер Патрик Мюллер (Patrick Müller) нашёл ценный кусок янтаря, содержащий обёрнутого в паутину клеща, на севере Мьянмы. Затем он передал находку Берлинскому музею естествознания.Исследовательская группа под руководством Джейсона Данлопа (Jason Dunlop) из Берлинского музея естествознания тщательно изучила уникальный образец, внимательно проанализировав тонкие нити, обволакивающие клеща. В результате учёные подтвердили, что "упаковка" клеща действительно является паутиной, а не результатом роста грибка.Представляя события, которые привели клеща к незавидному концу, исследователи предполагают, что паук, встретивший на своём пути своего паукообразного "кузена", не упустил возможности и обернул бедолагу своей паутиной. Возможно, хищник хотел сохранить добычу в качестве будущей закуски или обезопасить себя от назойливого гостя.Как уже известно, на этом приключения клеща не закончились: он угодил в смолу. Правда, как именно завёрнутое в паутину существо попало в янтарную ловушку, остаётся загадкой. Возможно, смола медленно поглотила паутину на ветке дерева, предполагают учёные.Как бы то ни было, на сегодняшний день эта история увековечена в янтаре.Примечательно, что причудливая находка является первой в своём роде. Конечно, ископаемыми членистоногими и насекомыми в куске янтаря уже давно никого не удивишь. Кроме того, учёным уже попадались янтарные образцы с кусочками паутины, которые содержали насекомых, они также нашли окаменевшую сцену нападения паука на осу. Авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об этой удивительной находке.Между тем ранее учёным не попадались образцы, сохранившие доказательства взаимодействия пауков и клещей. Этот же янтарь показывает, как пауки ловили клещей ещё в меловом периоде. Авторы работы пишут, что "впервые, такое конкретное взаимодействие между клещами и пауками было задокументировано в палеонтологической летописи". Правда, специалисты не могут сказать, какой именно паук сотворил ловушку.В целом окаменелости, содержащие сохранившиеся останки клещей, невероятно редки. И по этой причине находка клеща, который, к тому же, оказался погребённым в паучьем шёлке, является настоящей научной ценностью.К слову, запасы янтаря, обнаруживаемые на севере Мьянмы, содержат одни из самых разнообразных "наборов" останков животных мелового периода. Некоторые палеонтологи буквально охотятся за важным содержимым древней смолы на рынках Мьянмы. И порой поиски учёных венчаются успехом. Так, специалистам посчастливилось отыскать там два прекрасно сохранившихся крошечных крыла эпохи динозавров, а также настоящий оперённый хвост динозавра, много лет назад угодивший в янтарную ловушку.Результаты исследования представлены в научном издании Cretaceous Research.Ранее мы также рассказывали о других удивительных янтарных находках. В частности, специалисты впервые нашли птенца, застывшего в янтаре 99 миллионов лет назад. Кроме того, учёные находили в куске янтаря древнее насекомое с "инопланетной" формой головы и хищного таракана.