Славянские черты лица и тысячелетняя культура нации в глазах
русских девушек потрясли Джонни Деппа. Коллеги советуют актеру и музыканту
обосноваться в России.
Славянские черты лица и тысячелетняя культура нации в глазах
русских девушек потрясли Джонни Деппа. Коллеги советуют актеру и музыканту
обосноваться в России.
Признаться в своих чувствах к русским красавицам актер смог
не сразу. В разговоре с журналистами он долго мялся, краснел и застенчиво
улыбался. Но, в конце концов, сказал, что чувствует сильно е притяжение в
глазах этих прекрасных и чудесных созданий.
Приехавший вместе с Деппом в Москву гитарист группы Aerosmith
Джо Перри с сочувствием наблюдал за страданиями друга. "У тебя явно есть
возможность тут осесть, чувак", – ободрил он Деппа после, как актер
наконец высказался.
Группа Hollywood Vampires, в составе которой Джонни Депп, Элис
Купер и Джо Перри, впервые в России. Коллектив
основан в 2015 году. Уже вечером 28 мая музыканты дадут большой концерт в
"Олимпийском".
Пока же троица с удовольствием осматривает
достопримечательности. Как передает Рен ТВ, Депп успел посетить Мавзолей
Ленина, квартиру Маяковского и несколько музеев. Он постоянно в окружении
красивых девушек, и актер просто светится от радости.
Джонни успел попозировать у бюста Иосифа Сталина и ознакомиться
с некрополем у Кремлевской стены. В интервью актер признался, что к музыке
подходит так же, как и к актерской карьере. "Музыка – самый быстрый путь к
эмоциям", – сказал Депп. Выяснилось, что он очень любит русскую музыку. Актер
рассказал о своем желании освоить балалайку или даже баян.