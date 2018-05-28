Славянские черты лица и тысячелетняя культура нации в глазах русских девушек потрясли Джонни Деппа. Коллеги советуют актеру и музыканту обосноваться в России.

Славянские черты лица и тысячелетняя культура нации в глазахрусских девушек потрясли Джонни Деппа. Коллеги советуют актеру и музыкантуобосноваться в России.Признаться в своих чувствах к русским красавицам актер смогне сразу. В разговоре с журналистами он долго мялся, краснел и застенчивоулыбался. Но, в конце концов, сказал, что чувствует сильно е притяжение вглазах этих прекрасных и чудесных созданий.Приехавший вместе с Деппом в Москву гитарист группы AerosmithДжо Перри с сочувствием наблюдал за страданиями друга. "У тебя явно естьвозможность тут осесть, чувак", – ободрил он Деппа после, как актернаконец высказался.Группа Hollywood Vampires, в составе которой Джонни Депп, ЭлисКупер и Джо Перри, впервые в России. Коллективоснован в 2015 году. Уже вечером 28 мая музыканты дадут большой концерт в"Олимпийском".Пока же троица с удовольствием осматриваетдостопримечательности. Как передает Рен ТВ, Депп успел посетить МавзолейЛенина, квартиру Маяковского и несколько музеев. Он постоянно в окружениикрасивых девушек, и актер просто светится от радости.Джонни успел попозировать у бюста Иосифа Сталина и ознакомитьсяс некрополем у Кремлевской стены. В интервью актер признался, что к музыкеподходит так же, как и к актерской карьере. "Музыка – самый быстрый путь кэмоциям", – сказал Депп. Выяснилось, что он очень любит русскую музыку. Актеррассказал о своем желании освоить балалайку или даже баян.