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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-elitnyj-sedan-kortezh-uzhe-kolesit-po-moskve-s-migalkami.html" target="_blank">Элитный седан Кортеж уже колесит по Москве с мигалками</a> - Несмотря на тот факт, что официальная премьера автомобилей проекта Кортеж для широкой публики состоится лишь в конце лета-2018, живые экземпляры отнюдь не скрываются и вовсю бороздят улицы столицы.