Со страниц западной прессы не сходит тема петербургского экономическогофорума: журналисты, политологи и эксперты делятся своими впечатлениями опребывании в России. Особое внимание они уделяют заявлениям Владимира Путина,прозвучавшим в Северной столице. Мировой взгляд на сказанное президентом стрибуны представительской встречи в целом свидетельствует об одном – несмотряна санкции, от России никто не отвернулся.Прошедший на минувшей неделе в Санкт-Петербургемеждународный экономический форум окончательно развеял миф об изоляции России.В город на Неве прилетели высокие гости из более чем 140 стран мира, среди нихбыли президент Франции Эммануэль Макрон, глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министрЯпонии Синдзо Абэ и вице-председатель КНР Ван Цишань.Сотни бизнесменов заключили с Россией многомиллиардныеконтракты, форум стал площадкой для общения людей абсолютно разных политическихвзглядов. Внимание западных журналистов были приковано к президенту ВладимируПутину, его выступление изучали буквально под микроскопом, выискивая слова, закоторые можно было бы в очередной покритиковать Россию. Но ничего из этой затеине вышло."В свои 65 лет он выглядит на десять лет моложе. Егодоводы, как всегда, предельно ясные и четкие. Выступает за порядок идемократический централизм, противопоставляя их непостоянству тех, кто сегодняговорит одно, а завтра – совершенно другое", – отмечает испанская LaVanguardia.Автор статьи, побывавший на питерском форуме, был средидесяти руководителей мировых информагентств, присутствовавших на всех встречахПутина. "Он был в хорошем настроении, излагал свои мысли со свойственнымиему лаконичностью и ясностью", – отмечает журналист.Путин как никогда полон сил и энергии, он убежден вправоте своих мыслей. Его лозунг – не уступать ни в чем, потому что в такомслучае его посчитают слабым лидером.Российский президент показал себя ярым защитником свободы торговлии конкуренции в мире, он отстаивал на форуме идеи глобализации, такой выводсделал журналист бельгийского издания Dedefensa.org. Выступление Путина лишнийраз доказывает, что политика санкций заняла видное место во всем аппаратепротекционистских мер США.Такую политику автор статьи называет нелегитимной, а Путин,по его мнению, выдающимся образомуказывает на то, что санкции входят в число главных средств недопущения краха американскоймощи."Сложно сказать, услышат ли европейцы выступлениеПутина так, как его услышали мы, осознают ли они его значение или предпочтутзасунуть голову в песок. В любом случае, им, как и всем остальным, приходитсяиметь дело с глобальной агрессией США", – делает вывод автор бельгийскогоиздания.Автор французской газеты Atlantico отмечает, что Европа сильноразобщена и не может дать жесткий ответ США на их санкции, направленные противСтарого Света, который, в свою очередь, ищет контактов с Россией. Европазагнана в угол, утверждает журналист."Поддавшимся на американские угрозы европейскимпредприятиям могут запретить вести торговлю с Россией. В то же время ВладимирПутин отметил на форуме в Санкт-Петербурге, что Россия рассмотрит способырасчетов в евро, чтобы вывести партнеров из поля действия американских угроз".– отмечает Atlantico.Связи между Россией и Западом сегодня в самом худшемсостоянии со времен холодной войны, но это не остановило некоторых лидеровамериканского бизнеса приехать к Путину и выступить на дискуссионном заседанииежегодного инвестиционного саммита, отмечает влиятельная газета The WashingtonPost.По ее оценкам, количество зарубежных гостей было самымбольшим с 2014 года, когда США и Европейский Союз ввели против России санкции заКрым. И эти гости сделали несколько важных заявлений. К примеру, президентМакрон выразил в Петербурге надежду на то, что Франция станет крупнейшиминвестором в России.А президент компании "Боинг" Бертран-Марк Аллен заявил, чтоРоссия – это место для долгосрочного партнерства, а потом заметил, что егокомпания работает в России четверть века, то есть, дольше, чем он женат насвоей жене.Не менее влиятельная американская газета The New York Timesвышла с ярким заголовком "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях уПутина". Издание признает, что изолировать хозяина Кремля на международнойарене не получилось. "Путин сидел рядом с главами государств ивысокопоставленными политиками, приехавшими в Петербург, и одобрительно имкивал. Подчас форум больше походил на сеанс групповой терапии для политиков,которых задел президент Трамп", – пишет американская газета.Она отмечает, что признаки раскола в западном альянсе противРоссии появились после того, как российская экономика начала выходить изрецессии, вызванной падением цен на нефть и западными санкциями. В мае Путиннаметил амбициозные экономические цели, пообещав, что повысит продолжительностьжизни, поборется с бедностью и, что вовсе невероятно, как думает The New YorkTimes, потеснит немецкую экономику с пятого места на всем земном шаре.Интересно, что даже украинское издание "Униан" опубликовалобольшую статью о питерском форуме с громким заголовком "Как Путин прогнулМеркель с Макроном".Если Меркель еще вспомнила о необходимости попробовать сновадоговориться о миротворцах ООН для Донбасса и сетовала на возросший уровеньнасилия на юго-востоке Украины, то Макрон об этом даже не заикнулся, отмечает "Униан".Путин с Меркель работает как змей-искуситель, только вместояблока предлагается проект "Северный поток-2".Издание раскритиковало французского лидера за долгие ипространные монологи, значительно превышающими по хронометражу речи хозяинасаммита. Так и осталось неясным, зачем Эммануэль Макрон долго и нудно говорил оПетре Великом, генерале де Голле, блокаде Ленинграда, эскадрильиНормандия-Неман, Достоевском и Пушкине, и даже "Трех мушкетерах".Напомним, что XXII Петербургский международный экономическийфорум проходил с 24 по 26 мая. За три дня его участники подписали рекордноеколичество соглашений: 550 документов на общую сумму 2,365 триллиона рублей.Причем речь идет только об открытых соглашениях, не носящих характеркоммерческой тайны.