Сергей Юрский в этом году отмечает 40-летие первого выхода на сцену в театре им. Моссовета. Правда, за это время вышло всего лишь спектаклей с его участием. Последняя премьера оказалась не самой сильной – говорят, люди просто усыпали в зале.

Сергей Юрский в этом году отмечает 40-летие первого выхода на сцену в театре им. Моссовета. Правда, за это время вышло всего лишь спектаклей с его участием. Последняя премьера оказалась не самой сильной – говорят, люди просто усыпали в зале."Да у нас в последнее время все слабенькое выходит, – вздыхает артист прославленного театра Александр Яцко. "Reseption" поставил Юрский, он же сыграл главную роль. Но лучше бы он этого не делал. Это просто позор! И его личный, и театра. Старость – не радость. Надо это понять и отойти в сторону".После того, как в 2016 году умер художественный руководитель театра Павел Холмский, во главе театре встала режиссерская коллегия из трех человек – Андрей Кончаловский, Юрий Еремин и Сергей Юрский. Но, как считает Яцко, театр при это не развивается. И причину он видит в почтенном возрасте Юрского, который уже не предполагает перемен. "Делай что хочешь, только не принимай решения не присваивай себе рычаги управления, – обратился Яцко к коллеге. – Наша режиссерская коллегия лишь обеспечивает себе статус-кво. Они совершают колоссальную ошибку и портят себе репутацию."Я бешусь от того, что происходит. И честно, заметьте, об этом говорю, – уверяет недовольный положением Яцко. – Все, чт оя вижу, – это грязь и ложь, которые прикрываются трусостью. Театру имени Моссовет нужны перемены и толковый руководитель, который будет круглосуточно гореть на работе. Недаром любимой фразой Олега Ефремова было: "Театр гибнет!"В спектакле "Reseption" который упомянул Яцко, играет его бывшая жена Валентина Валюшкина. "А что ей остается делать, если так распредели роли. Да и неловко ей самому Юрскому отказывать. Она, как и он, в спектакле этом выглядят нелепо. Но не надо нас, артистов жалеть. В первый раз, что ли, в плохой постановке играем?" – цитирует Яцко