Неприятный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым перед его концертом в городе в Павлове, что под Нижним Новгородом. В ночь на 28 мая злоумышленники вскрыли фуру с атрибутикой шоу Я, где находились дорогостоящие концертные костюмы. Общая сумма ущерба оценивается в 11 тысяч долларов.

Неприятный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым перед его концертом в городе в Павлове, что под Нижним Новгородом. В ночь на 28 мая злоумышленники вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", где находились дорогостоящие концертные костюмы — с перьями и стразами.Там рассказали, что заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Именно на его территории были припаркованы фуры.В частности, были украдены восемь костюмов кордебалета. Общая сумма ущерба оценивается в 11 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Окончательные выводы о стоимости пропажи можно будет сделать по результатам оценочных исследований, уточнили в полиции.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту кражи проводится проверка, позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела.В официальном "Инстаграме" Киркорова сообщается, что концерт в Павлове намечен на вечер 28 мая. Пресс-секретарь певца Ольга Алексеева сообщила, что, невзирая на кражу, концерт состоится. "Все билеты проданы, и нет причин, чтобы отменять шоу", — сказала представитель Киркорова.