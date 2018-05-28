Газпром потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенное по спору между российской компанией и Нафтогазом Украины о транзите газа. Соответствующее заявление направлено сегодня в апелляционный суд шведского округа Свеа.

"Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенное по спору между российской компанией и "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Соответствующее заявление направлено сегодня в апелляционный суд шведского округа Свеа.Основанием для этого стали новые доказательства того, что при рассмотрении дела Арбитраж Стокгольма допустил серьезные нарушения, передает РИА Новости."Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом", — говорится в заявлении компании.В "Газпроме" напомнили, что вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением шведского права и арбитражного регламента и дает основания для полной отмены такого решения.По решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по иску украинской компании относительно транзита газа. Российская компания не согласна с решением суда и обжаловала его.