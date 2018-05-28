Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что во время матчей российского чемпионата по футболу после окончания в стране чемпионата мира 2018 года пиво продаваться не будет.

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что во время матчей российского чемпионата по футболу после окончания в стране чемпионата мира 2018 года пиво продаваться не будет."К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет — очень жалко, что так, — сказал Прядкин, которого цитирует ТАСС. — Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею".