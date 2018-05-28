Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку по собственному желанию – он считает, что республике нужен новый руководитель.

Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку по собственному желанию – он считает, что республике нужен новый руководитель.В своем Instagram Борисов написал, что сам неоднократно проводил ротацию кадров, и она должна происходить на любом уровне, и этот момент в Якутии назрел: избран новый президент, поставлены "абсолютно новые стратегические задачи".Борисов поблагодарил народ Якутии и президента России "за поддержку и понимание", а органы власти республике – за сотрудничество.63-летний Егор Борисов возглавил Якутию в сентябре 2010 года, в 2014 году на досрочных выборах набрал более 58% голосов избирателей.