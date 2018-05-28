Защитник мадридского Реала и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль сохраняет шансы на участие в чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Футболист получил травму в финале Лиге чемпионов с Ливерпулем и был заменен.

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль сохраняет шансы на участие в чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Футболист получил травму в финале Лиге чемпионов с "Ливерпулем" и был заменен.Медицинское обследование выявило у Карвахаля повреждение мышц задней поверхности бедра. Примерный срок восстановления от такой травмы составляет около трех недель, отмечает Чемпионат.com. Первый матч на чемпионате мира сборная Испании проведет 15 июня, то есть через 19 дней. Таким образом, Карвахаль сохраняет шансы сыграть в России.