На железнодорожной станции Псков-Товарный произошла утечка серной кислоты в 60-тонной цистерне, следовавшей по маршруту Новополоцк – Новгород.

На железнодорожной станции "Псков-Товарный" произошла утечка серной кислоты в 60-тонной цистерне, следовавшей по маршруту Новополоцк – Новгород, передает "Интерфакс".Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что утечка произошла из-за высокой температуры. Для охлаждения цистерны проложили магистральные линии и подали два стола Б.Поезд находится на втором пути станции, задержки в движении не предвидится.