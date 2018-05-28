Ограбление – один из самых распространенных сюжетов сновидений, в особенности в условиях современного мира. Отмечается, что этот сценарий, воспроизводимый во сне, указывает на сложные, переломные моменты в жизни. Впрочем, многое зависит от деталей ночного видения.

Ограбление – один из самых распространенных сюжетов сновидений, в особенности в условиях современного мира. Отмечается, что этот сценарий, воспроизводимый во сне, указывает на сложные, переломные моменты в жизни. Впрочем, многое зависит от деталей ночного видения.В человеческом сознании в первую очередь ассоциируется не с "легким способом ", а с , насилием и другими сопутствующими этой затее неприятностями. Таким образом, сон с таким сюжетом указывает на внутренний конфликт, неустроенность, тревожность.Если сновидец сам занимается грабежом в своем видении, то это символизирует его готовность пойти на самые крайние меры для достижения личного благополучия. Сон с ограблением – типичным сюжетом – показывает романтизм и легкую мечтательность. Кроме того, он может служить предсказанием скорого выгодного делового предложения.Ограбление во сне также может считаться хорошим предзнаменованием, в особенности если преступнику открыт доступ к ломящимся от разнообразных товаров прилавкам и кассе, наполненной и. Это означает, что человеку лучше продолжить использовать агрессивную политику для достижения своих целей – тогда ему откроются новые перспективы.А вот становиться жертвой ограбления самому – более пугающий знак. Так, если человек видит во сне, как кто-то копается у него в в ящиках , в и других укромных местах и ищет драгоценности и документы, то в реальности кто-то действительно хочет отобрать у него то, чем он больше всего дорожит.Ограбление, которое произошло со сновидцем на , прямо указывает, что кто-то хочет его подсидеть. Либо такой сон символизирует, что кто-то присваивает себе достижения того, кто увидел этот сон.При этом ограбление также символизирует неуверенность, сомнение, неразбериху, поэтому во сне зачастую такие страшные события сопровождаются откровенно нелепыми деталями. Если поведение грабителей во сне излишне нелогичны, то это символизирует нехватку средств, внутреннюю борьбу. Чтобы это видение больше не беспокоило, следует дать себе отдых и хорошо провести время.