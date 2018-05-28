Целый комплекс мер предлагает Минздрав для увеличения продолжительности жизни россиян. Прививать здоровые привычки гражданам страны начнут с самого детства.

Целый комплекс мер предлагает Минздрав для увеличенияпродолжительности жизни россиян. Прививать здоровые привычки гражданам страныначнут с самого детства.Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должнаувеличиться до 80 лет. Такая цель поставлена в майском указе, который подписалпрезидент России Владимир Путин. Министр здравоохранения знает, какэтого добиться.Культура здорового образа жизни должна прививаться сдетского сада и школы, убеждена Вероника Скворцова. Продолжится направленное наформирование правильного взгляда на жизнь обучение и позже – колледжах иуниверситетах. Кроме того, забота каждого россиянина о собственном здоровьедолжна выражаться в регулярном прохождении диспансеризации и профилактическихосмотров.По словам Скворцовой, не менее важный фактор достижениявысоких показателей продолжительности жизни – качество и доступностьмедицинской помощи, а также методы лечения сосудистых заболеваний и онкологии.На эти заболевания в России приходится до 48% смертей.Скворцова сообщила также, что при Минздраве созданспециальный координационный совет. В его состав вошли 60 ведущих специалистовстраны, которые и займутся разработкой соответствующей программы. Она будетготова к концу лета, передает телеканал "".Ранее Скворцова заявила, что профилактика заболеваний и здоровый образ жизни позволят продлить биологический период детства до 30 лет. "Профилактика должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство – до 30 лет, активный возраст – до 60-80 лет", – сказала глава Минздрава.Министр назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни. По словам Скворцовой, это не только борьба с курением и алкоголем, но еще и перестройка двигательной активности человека.