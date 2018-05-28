Целый комплекс мер предлагает Минздрав для увеличения
продолжительности жизни россиян. Прививать здоровые привычки гражданам страны
начнут с самого детства.
Целый комплекс мер предлагает Минздрав для увеличения
продолжительности жизни россиян. Прививать здоровые привычки гражданам страны
начнут с самого детства.
Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна
увеличиться до 80 лет. Такая цель поставлена в майском указе, который подписал
президент России Владимир Путин. Министр здравоохранения знает, как
этого добиться.
Культура здорового образа жизни должна прививаться с
детского сада и школы, убеждена Вероника Скворцова. Продолжится направленное на
формирование правильного взгляда на жизнь обучение и позже – колледжах и
университетах. Кроме того, забота каждого россиянина о собственном здоровье
должна выражаться в регулярном прохождении диспансеризации и профилактических
осмотров.
По словам Скворцовой, не менее важный фактор достижения
высоких показателей продолжительности жизни – качество и доступность
медицинской помощи, а также методы лечения сосудистых заболеваний и онкологии.
На эти заболевания в России приходится до 48% смертей.
Скворцова сообщила также, что при Минздраве создан
специальный координационный совет. В его состав вошли 60 ведущих специалистов
страны, которые и займутся разработкой соответствующей программы. Она будет
готова к концу лета, передает телеканал "".
Ранее Скворцова заявила, что профилактика заболеваний и здоровый образ жизни позволят продлить биологический период детства до 30 лет. "Профилактика должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство – до 30 лет, активный возраст – до 60-80 лет", – сказала глава Минздрава.
Министр назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни. По словам Скворцовой, это не только борьба с курением и алкоголем, но еще и перестройка двигательной активности человека.