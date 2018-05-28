Для должника, который попал в затруднительное положение, это выход. Но, чтобы не остаться без жилья, все надо делать четко и последовательно.

Прежде чем признать себя банкротом, следует учесть, что процедура эта не из дешевых. Обращаясь в суд, гражданин будет обязан внести депозит на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Арбитражный суд может предоставить отсрочку внесения средств на депозит. Но в случае неисполнения в назначенный срок этой обязанности суд вынесет решение об оставлении без рассмотрения заявления о банкротстве.Признание банкротства физическим лицом имеет определенные плюсы: законный метод решения споров с кредиторами; задолженности будут погашены и списаны.Но минусов принятия банкротства значительно больше, так после процедуры у заемщика появляется так называемая плохая кредитная история, при которой он лишается возможности получения ипотечных иных кредитов и займов. Кроме того, должник на время судебного разбирательства не имеет права покидать РФ. Банкрот не сможет занимать руководящие должности или вести собственный бизнес.В течение пяти лет гражданин-должник не можете взять кредит/заем без указания на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о признании банкротом. Если по итогам завершения расчетов с кредиторами у гражданина-должника остались непогашенные суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогам, такие суммы будут признаны безнадежными к взысканию.Если вы приняли взвешенное решение стать банкротом, рекомендую получить консультацию у квалифицированного юриста. Важно понимать, что банкротом вас смогут признать только при соблюдении нескольких условий, таких как, если: непогашенный долг равен или превышает 500 тысяч рублей; задолженность не погашалась более трех месяцев; размер доходов ниже величины ежемесячных платежей по кредиту; стоимость имущества заемщика не может покрыть сумму долга.Признать неплатежеспособность можно только в судебном порядке, обратившись с соответствующим заявлением, в котором должны быть указаны реквизиты заемщика, реквизиты кредитора, общая величина долга, сроки выплат по долгам, основания для признания несостоятельности должника. Также должна быть указана организация, назначающая финансового управляющего. До подачи заявления необходимо уведомить каждого кредитора по почте и заплатить государственную пошлину.С заявлением о признании должника банкротом в суд подаются следующие документы:– документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;– списки кредиторов и должников гражданина по форме, утвержденной Минэкономразвития России;– опись имущества гражданина по форме, утвержденной Минэкономразвития России;– копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (при наличии);– выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);– сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;– выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств;– копии паспорта, свидетельств ИНН и СНИЛС, о браке, о рождении детей, трудовой книжки, решения о признании гражданина безработным;– доказательства уплаты государственной пошлины;– доказательства внесения в депозит арбитражного суда денежных средств в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, либо мотивированное ходатайство об отсрочке внесения денежных средств;– доказательства направления своего заявления в адрес кредиторов (либо для индивидуальных предпринимателей – доказательства опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом) и т.д.В процессе рассмотрения дел о банкротстве граждан, суд, как правило, исходит из их имущественных интересов. Реализация имущества должников может применяться только в крайнем случае. В первую очередь используется реструктуризация. Утверждается план и график погашения долгов, получается право на рассрочку и отсрочку. Между должниками и кредиторами могут устанавливаться мировые соглашения, при этом часть задолженности может быть прощена и списана.Конечно, кредиторам более выгодно арестовать и реализовать имущество должника, чем ожидать улучшения его финансового положения. Чаще всего кредиторы не соглашаются с планом реструктуризации. Поэтому суд, утверждает этот план только если он одобрен должником, вне зависимости от того одобрен он или нет собранием кредиторов.Кроме того, заемщик должен знать, что лишить его жизненно необходимого имущества не имеют права. Это относиться и к единственному жилому помещению, в котором банкрот является собственником. Исключение составляют лишь квартиры, приобретенные в ипотеку.