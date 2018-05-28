В немецком Мюнхене продолжается этап Кубка мира по стрельбе. Российские стрелки Сергей Каменский и Анастасия Галашина завоевали золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте.
В немецком Мюнхене продолжается этап Кубка мира по стрельбе. Российские стрелки Сергей Каменский и Анастасия Галашина завоевали золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте.
В финальном раунде российские стрелки показали результат 499,6 балла. Второе место заняли китайцы У Минян и Сун Бухань (497,9), третьими стали их соотечественники Ван Луяо и Юй Хаонань (433,1).