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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-kamenskij-i-galashina-pobedili-na-etape-kubka-mira-po-strelbe-v-mikste.html" target="_blank">Каменский и Галашина победили на этапе Кубка мира по стрельбе в миксте</a> - В немецком Мюнхене продолжается этап Кубка мира по стрельбе. Российские стрелки Сергей Каменский и Анастасия Галашина завоевали золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте.