Ужесточить меры безопасности, максимально строго наказать преступника. Такие требования звучали на пресс-конференции в Третьяковской галерее. Журналистов собрали в связи с ЧП: картине Репина Иван Грозный и сын его Иван вандал нанес серьезные повреждения.

Ужесточить меры безопасности, максимально строго наказать преступника. Такие требования звучали на пресс-конференции в Третьяковской галерее. Журналистов собрали в связи с ЧП: картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вандал нанес серьезные повреждения. Свой поступок он объяснил воздействием алкоголя. Спиртное, вероятней всего, больше не будут продавать в Третьяковке.Понедельник в Третьяковской галерее — выходной, но сотрудники музея с утра на ногах. Посекундно восстанавливают хронологию атаки на картину Репина. А потом в том самом репинском зале рассказывают журналистам, как Игорю Подпорину удалось изуродовать шедевр."Уже дойдя до лестницы, неожиданного повернулся и с невероятной скоростью бросился обратно в зал. Успел несколько раз ударить по полотну. Самоотверженная смотрительница повисла на руке", — рассказывает генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Картина оказалась иссечена осколками. Полотно — на реставрации. Страховая система в российской музейной системе почти не применяется: платить будет спонсор. Потребуется как минимум 10 миллионов рублей. Нападение усугубило хронические болезни полотна, на которое уже покушались. В 1913 году старообрядец Балашов, несогласный с трактовкой образа царя, исполосовал ее ножом."Это вторжение, которое произошло сейчас, оно, конечно, с уверенностью можно сказать, обострило те проблемы, которые у этого полотна были", — поясняет Зельфира Трегулова.Стекло не смогло защитить холст: оно не было противоударным. Те, по которым можно даже молотком бить, производятся на многих заводах в России, но в музеях почти не используются: сильно бликуют. Те, что и не бликуют и не бьются, — запредельно дороги. Поэтому покрывают таким стекло лишь избранные шедевры. Например, картину Рембранта "Даная", которую в 1985 году Брюнис Майгис, признанный потом психически нездоровым, облил кислотой."Раз это производится в Японии, то никакой гостендер здесь не поможет. Это очень сложные технологии, мы можем обеспечить защиту подобного рода стеклом, только опираясь на поддержку наших партнеров", — отметила гендиректор Третьяковки.Такие стекла появятся и в Третьяковской галерее, а еще там усилят охрану. А в буфете откажутся от продажи алкоголя. Перед нападением Игорь Подпорин выпил сто грамм водки. И опьянением объяснил свой поступок."Маленькие шкалики вина или коньяка были в кафе, — признает Зельфира Трегулова. – Сейчас мы будем разговаривать с кафе, по поводу того, чтобы это оттуда убрали".Если музейщики настаивают на ужесточении мер безопасности, то в министерстве культуры — на максимальном наказании для вандала. Пока он только задержан, 29 мая будет решатся вопрос об его аресте."Конечно, три года — это несопоставимо с ценностью этой бесценной картины, этого шедевра нашей живописи. Но, тем не менее, преступник должен быть максимально сурово наказан", — считает замминистра российской культуры Владимир Аристархов.Выходец из Узбекистана Игорь Подпорин последние годы жил в селе под Воронежом, где в одиночку ухаживал за тяжелобольными родителями. Соседи говорят: работящий, но измученный сложными обстоятельствами человек."Агрессии или неадекватности за ним не наблюдалось. Если бы выпивал бы, условно там, или валялся. Мать в ноябре перенесла третий инсульт, отец после операции опухоли мозга недееспособный. Ухаживает за ними соседка по просьбе Игоря. Он уехал, с ее слов, в четверг. Сказал: съезжу в Москву и приеду", — говорят соседи вандала по селу.Картина Репина, где невероятная ненависть мешается с безмерной любовью, имеет огромное влияние на зрителя. Не зря в народе ее называют "Иван Грозный убивает своего сына", хотя в официальном названии картины нет кровавого подтекста. Эмоции, блестяще переданные Репиным, не исключают психологи, оказались созвучны личным переживаниям Подпорина и привели к катастрофе.Место, где висела картина Репина, сейчас пусто. Пока не известно: появился ли здесь новое полотно или зал будет дожидаться реставрации своего шедевра. Точно решено, что без специального защитного короба картина экспонироваться не будет.