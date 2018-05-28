Они хотели выучить язык, но лишились дара речи, узнав, сколько теперь должны банкам. Речь о клиентах столичных школ английского языка. Москвичей заманивали бесплатными и льготными программами. Но договоры на обучение, которые подписывали люди, оказались кредитными, причем, с грабительскими процентами.

Они хотели выучить язык, но лишились дара речи, узнав сколько теперь должны банкам. Речь о клиентах столичных школ английского языка. Москвичей заманивали бесплатными и льготными программами. Но договоры на обучение, которые подписывали люди, оказались кредитными, причем, с грабительскими процентами."Увидел, что разыгрывается бесплатный сертификат на год обучения английского языка. Вписал свой номер. Через день мне позвонила девушка. Сказал, что я выиграл месячный абонемент", — рассказывает Руслан Горбачев.Выгодное предложение школа английского языка Speak up сделала через Instagram. Руслан клюнул на удочку и решил пройти курс обучения. Правда, в офисе компании выяснилось, что предложение действует один день, и подписать документы нужно прямо сейчас. Менеджер пообещал, что школа предоставит рассрочку без переплаты. Руслан поставил подпись, а месяц спустя узнал, что на него оформили кредит в банке."Потом выяснилось, что платежей, оказывается, 15, а не 12 на год. Там 72 тысячи оказалось. Но с учетом рассрочки, плюс процент — 82 тысячи", — объясняет Руслан Горбачев.Разорвать договор Руслан не может и продолжает выплачивать кредит, хотя в школе не учится. Сотрудники компании придумывают разные отговорки и отказываются принимать претензию."Я когда приходил разрывать договор, ваш консультант не дал никакого контактного номера главного офиса. Он сказал: идите, жалуйтесь куда хотите. Потому что вы подписали договор. А то, что я вам не говорил, это надо было читать", — жалуется Руслан Горбачев.В такую же ловушку попала и Марина. Школа Wall Street English пообещала девушке три месяца обучения в подарок и выгодную рассрочку. Марина подписала документы и, сама того не зная, получила кредит под 23 процента годовых. А когда попыталась разорвать договор, компания потребовала неустойку."Мне сказали, что надо выплатить 30 тысяч. Мне пришлось заморозить счет, потому что сразу отдать эти деньги не могу, а там в определенный срок надо отдать. Естественно, у меня сразу нет этих 30 тысяч", — говорит Марина Кодзоева.Выяснилось, что компания еще до начала обучения подсунула Марине акт выполненных работ. Якобы претензий к школе не имеется."Здесь налицо обман потребителя. Клиент заманивается в офисы школ под видом предоставления бесплатных занятий. Происходит психологическая обработка клиентов. И они, сами того не замечая, заключают договор на несколько десятков тысяч рублей", — объясняет Анатолий Коровин, юрист по защите прав потребителей.Офис Wall Street English. Вежливый менеджер рассказывает про преимущества школы. Предлагает пройти пробный тест. Год обучения стоит 115 тысяч рублей.- Оплата — два варианта. Можете оплатить сразу год обучения и начать заниматься, либо помесячно. Либо мы три месяца дарим, либо у нас есть отдельно скидка.Но увидев Марину, сотрудники почему-то забывают русский язык.Неустойку с клиентов такие школы берут за медиафайлы. По сути это логин и пароль к обычным виртуальным тестам."Невозможно брать деньги только за доступ к обучающей программе. Деньги по закону о защите прав потребителей взимаются за факт оказания услуг, но не за доступ к ним", — объясняет юрист Екатерина Нечаева.Вернуть деньги в таких случаях можно только через суд. Организации придется заплатить штраф в размере 50 процентов от суммы договора.