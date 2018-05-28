Импичмент президенту или перевыборы парламента: в Италии разразился острейший за полвека политический кризис. Глава государства отказался утверждать правительство с евроскептиком в качестве министра финансов и поручил формирование временного кабинета экс-чиновнику МВФ.

Импичмент президенту или перевыборы парламента: в Италии разразился острейший за полвека политический кризис. Глава государства отказался утверждать правительство с евроскептиком в качестве министра финансов и поручил формирование временного кабинета экс-чиновнику МВФ. Парламентское большинство называет это решение угрозой демократии и признаком колонизации страны еврократами из Брюсселя. После ухода Британии Италия становится третьей экономикой ЕС, а ее выход из еврозоны способен обрушить общеевропейскую финансовую систему.Выбор для итальянца это принципиально. Взять хотя бы перцы: на вкус одно и то же, но кому-то в пасте нравятся желтые, а кому-то зеленые. Но сегодня утром оказалось, что покупатель ничего не решает. За желто-зеленый союз – партию "Лига" с "Движением пяти звезд" — проголосовали 50 процентов страны, а президент решил, что важнее биржи, кредиты и инвесторы, и забрал мандат у кандидата в премьеры.- Ничегошенько мы не решаем! И ничего для нас не изменится. Ходим голосовать, кого-то выбираем, а в итоге все решают наверху! Знаете, во сколько я встаю, чтобы заработать? В 3:30 утра!Импичмент грозит Серджо Маттарелла. 90-ю статью Конституции так редко используют, что еще непонятно, с какой формулировкой в парламенте будут обсуждать то, что он сделал. Италия – парламентская республика, а не президентская, и потому не все поняли, как такое возможно: выдать мандат, а потом отозвать его только потому, что в составе будущего кабинета оказался министр, который критикует евро и Еврозону."Отсутствие уверенности в нашей политике в отношении евро беспокоит инвесторов, итальянских и зарубежных капиталовладельцев. Потери на рынках днем за днем выжигают ресурсы и сбережения наших предприятий, а также тех, кто в них инвестировал", — объясняет Серджо Маттарелла, президент Италии.Таковы, по мнению Маттареллы, последствия выхода из зоны евро, к которому много лет как раз и призывал Паоло Савона — он человек №2 в партии "Лига" и враг №1 для Германии и рейтинговых агентств.Вот интервью 2014 года и его план "Б" для Италии — вернуть лиру."Будет непросто, будет инфляция, нас будет лихорадить первое время, но это позволить Италии вернуть ключи от дома, которые мы потеряли!" – заявлял тогда экономист Паоло Савона.Судя по заявлению Маттарелла, этот союз "Движения пяти звезд" и "Лиги", который так долго рождался, был заранее обречен на провал. И дело не только в Савоне. К власти впервые за долгое время могли прийти не левые и не правые, а нечто совершенно новое — неизвестное. Эти партии действительно очень разные, но после выборов сумели договориться и по вопросу мигрантов, и по отмене санкций, и по снижению налогов."Сегодня я взбешен. Никто не может сказать "нет" министру просто потому, что этого министра не признает финансовый мир и европейские капиталы", — возмущается Маттео Сальвини, федеральный секретарь партии "Лига".Кто был тайным кандидатом Маттарелла и фаворитом Брюсселя все это время, стало известно почти сразу — Карло Коттарелли. Он уже получил мандат. Коттарелли работал в МВФ, а в Италии прославился своими методами сокращения госрасходов и левыми убеждениями, при том что левые выборы проиграли. Но это тот человек, который способен "поправить" репутацию Италии поправить, ведь в западных газетах одни насмешки: то Италия на смертном одре, то провалившийся кандидат в премьеры в детском стульчике, то страна летит в бездну с криком "Mamma Mia".То, что у них полная "Mamma Mia" итальянцы и без европейских газет знают. В стране полный хаос и безвластие. Италия все-таки побила собственный рекорд — 85 дней прошло после выборов, а правительства все нет.