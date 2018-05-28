На Евровидении 2016 года Сергей Лазарев занял третье место. Хотя по мнению телезрителей Европы, именно он стал победителем в том году. Словом, артист показал один из лучших результатов за 21 год участия нашей страны в этом конкурсе песни. Поэтому за комментариями к певцу на премии Ru.TV и обратился корреспондент Dni.Ru.

На "Евровидении" 2016 года Сергей Лазарев занял третье место. Хотя по мнению телезрителей Европы, именно он стал победителем в том году. Словом, артист показал один из лучших результатов за 21 год участия нашей страны в этом конкурсе песни. Поэтому за комментариями к певцу на премии Ru.TV и обратился корреспондент Dni.Ru."Я не берусь судить, почему России в этом году не повезло на "Евровидении", – сказал Сергей Лазарев. – Да и не хочется сейчас обсуждать нашу конкурсантку Юлию Самойлову и ее песню – столько всего уже сказано, что Америки я не открою. Данность такова, что мы, к сожалению, даже не прошли в финал, поэтому надо делать соответствующие выводы и не повторять ошибок".А вот сам он, кажется, не против поехать на главный песенный смотр континента еще раз и взять реванш – победил же, в конце концов, Дима Билан со второй попытки! "Мне кажется, должно сложиться много факторов для того, чтобы я снова отправился штурмовать "Евровидение", – заверил артист. – Это, во-первых, песня, во-вторых, команда, в-третьих, готовность страны. Но, честно, я не знаю, поехал ли бы еще раз, потому что этот конкурс – невероятная ответственность и очень большой стресс. Признаться, я даже мало помню, что происходило после моего выступления, кто что говорил, кто звонил. SMS и звонков было очень много, я не успевал отвечать, потому что более был занят происходящим в эти минуты на арене.""Хотя при всем этом напряжении у меня остались хорошие воспоминания от поездки в Стокгольм.И не только у меня, но и у всей моей команды, и у всей страны, надеюсь, – продолжает Лазарев. – Словом, не буду пока загадывать, может, еще раз и войду в ту же реку".Напомним, финал 63-го конкурса песни состоялся в Лиссабоне 12 мая. Россия вылетела с "Евровидения" еще в полуфинале, показав один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Юлия Самойлова не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира. Положение спас безупречный бэк-вокал.