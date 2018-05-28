Поп-король потерял дорогие костюмы. Многие вещи были в единственном экземпляре.

Поп-король потерял дорогие костюмы. Многие вещи были в единственном экземпляре.Продолжается тур Филиппа Киркорова по городам Подмосковья и соседних областей. Позади концерты в Ступино и Коломне. Впереди – Дмитров и Клин. А вот выступление в Коврове ознаменовалось неприятностью. Как сообщает telegram-канала Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я" и звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов.Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. В заявлении обозначен перечень пропавшего – среди украденного восемь нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного – 11 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей).Среди пропавших вещей уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре. Шикарные наряды Валентина Юдашкина были продуманы до мелочей и отличались богатством отдели с перьями, стразами, камнями. Для любителя цыгано-болгарского шика это, конечно, серьезная потеря.Напомним, что несколько лет назад Киркоров уже заявлял об ограблении. Тогда он сообщил, что мошенники в интернете похитили у него несколько миллионов долларов. Филипп Бедросович пожаловался, что он недополучил очень большие деньги за скачивание своих песен. По словам артиста, только на одной своей композиции "Зайка моя" он мог заработать миллионы.