Поп-король лишился дорогих костюмов и перьев. Многие вещи были в единственном экземпляре.

Поп-король лишился дорогих костюмов и перьев. Многие вещи были в единственном экземпляре.Продолжается тур Филиппа Киркорова по городам Подмосковья и соседних областей. Позади концерты в Ступино и Коломне. Впереди – Дмитров и Клин. А вот выступление в Коврове ознаменовалось неприятностью. Как сообщает telegram-канала Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я" и звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов.Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. В заявлении обозначен перечень пропавшего – среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного – 11 тысяч долларов.МАТЕРИАЛ ДОПОЛНЯЕТСЯ