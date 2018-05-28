Власти Лондона первыми в мире внедрили систему, позволяющую уличным музыкантам принимать пожертвования через бесконтактные платежи. Проект был реализован при участии организации уличных музыкантов Busk in London и шведского платежного стартапа iZettle (ранее в этом месяце его выкупила PayPal за $2,2 миллиарда).

Власти Лондона первыми в мире внедрили систему, позволяющую уличным музыкантам принимать пожертвования через бесконтактные платежи. Проект был реализован при участии организации уличных музыкантов Busk in London и шведского платежного стартапа iZettle (ранее в этом месяце его выкупила PayPal за $2,2 миллиарда).Как заявил мэр Лондона Садик Хан, артисты тестировали платформу iZettle на протяжении нескольких последних недель и оставлись довольны. Теперь систему намерены развернуть в 32 районах города."Уличный перформанс помогает начинающим исполнителям отточить свой талант и дает им возможность выступить перед огромным количеством людей, — сказал Хан. — Я рад, что iZettle избрала Лондон в качестве места для запуска этого инновационного проекта, позволяющего артистам принимать пожертвования с помощью карт, а также наличных. Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь блестящим, талантливым уличным артистам".По словам местной исполнительницы Шарлотты Кэмпбелл, технология "оказала значительное на подношения". "Пока я пела, пожертвования делали больше людей, чем когда-либо, и часто, когда подходил один человек, за ним следовал другой".∎Слух: Apple выпустит собственную кредитку читайте такжеПодойдя к терминалу iZettle, прохожие могут совершить перевод при помощи любого бесконтактного платежного средства — банковской карты, смартфона или "умных" часов с NFC-чипом. Терминал также должен быть подключен к смартфону или планшету. Сумма взноса фиксирована — её устанавливает сам артист.