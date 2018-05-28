В парке Тимирязевской сельскохозяйственной академии провели субботник. Программа Вести-Москва не раз рассказывала о том, как живая лаборатория превращается в стихийную шашлычную. И вот волонтеры пришли спасать историческую территорию от мусора.

В парке Тимирязевской сельскохозяйственной академии провели субботник. Программа "Вести-Москва" не раз рассказывала о том, как живая лаборатория превращается в стихийную шашлычную. И вот волонтеры пришли спасать историческую территорию от мусора.На уборку в Тимирязевский парк пришли почти 200 человек. Территорию очистили от мусора, который оставили после себя многочисленные любители шашлыка.- Люди сидели на пикнике и решили не выкидывать мусор. Зачем его выкидывать, если можно разбросать?Стихийные пикники по выходным здесь устраивают тысячи людей. Повсюду пепелища, хотя разводить костры вне оборудованных для этого мест запрещено. Лес, богатый редкими видами растений, завален бутылками и пластиковой посудой.- Без слез, называется, не взглянешь. Я лично мешка четыре уже, наверное, в контейнеры отнесла!250 гектаров этой уникальной земли находятся в ведении Тимирязевской академии. Уже неоднократно программа "Вести-Москва" рассказывала о том, как отдыхающие фактически уничтожают парк при бездействии администрации университета. Но в этот раз к местным жителям присоединились больше сотни студентов и преподавателей.Появилась в этот раз и полиция, хотя еще пару недель назад здесь не видели ни одного патруля. Отдыхающие беспрепятственно жгли костры.- А вы останавливаете, когда кто-то жарит шашлык здесь на территории?- Да, конечно, пресекаем факты разведения костров. Привлекаем к ответственности лиц, которые распивают алкогольную продукцию.Тимирязевский парк — это полигон для изучения лесной экосистемы. На протяжении 150 лет здесь делали научные открытия, селекцией новых видов растений занимались крупнейшие ученые: лауреат сталинской премии Петр Лисицын, основоположник луговодства в Советском Союзе Андрей Дмитриев, лесовод Георгий Турский."Если бы где-то в Европе был такой лес в черте огромного города, вы знаете, он бы точно получил особый статус и на него бы молились", — считает Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, ответственный редактор и автор Красной книги Москвы.Субботников для сохранения Тимирязевского парка не достаточно. Без ответственного отношения отдыхающих и Академии живая лаборатория останется под угрозой уничтожения.