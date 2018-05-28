Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, официально закрепляющий за 10 вице-премьерами нового кабмина их обязанности, распределение полномочий совпадает с озвученными ранее Медведевы планами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, официально закрепляющий за 10 вице-премьерами нового кабмина их обязанности, распределение полномочий совпадает с озвученными ранее Медведевы планами.Как сообщает РИА Новости, министр финансов в прежнем составе, Антон Силуанов будет курировать в новом правительстве всю финансово-экономическую политику, включая национальные проекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации. Также за ним закреплен надзор за государственным регулированием производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.Татьяне Голиковой, ранее возглавлявшей Счетную палату РФ, поручено контролировать образование, науку, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзирать за защитой прав потребителей. Кроме того, именно она будет курировать в России социальные вопросы — от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику.Максим Акимов, который в сентябре 2017 года рассматривался на должность губернатора Нижегородской области, будет работать над выполнением национальной программы "Цифровая экономика". В его сферу компетенции вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.Алексей Гордеев будет отвечать в медведевском правительстве за сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды и экологический надзор.Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики. Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса.Ольге Голодец предложено контролировать сферу культуры, спорта, туризма.Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко теперь будет трудиться на иной ниве – ему поручено курировать строительство, ЖКХ, развитие регионов и сотрудничество с Южной Осетией и Абхазией.Бывший помощник президента РФ Константин Чуйченко в должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства будет отвечать за работу кабинета министров, государственной политикой в сфере СМИ и Интернета и совершенствование системы корпоративного управления.