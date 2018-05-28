Младшая сестра Кейт Миддлтон
Пиппа настоящая знаменитость. Родственницу герцогини Кембриджской донимают папарацци.
Ушлые фотографы следят за каждым ее шагом.
Младшая сестра Кейт Миддлтон
Пиппа настоящая знаменитость. Родственницу герцогини Кембриджской донимают папарацци.
Ушлые фотографы следят за каждым ее шагом.
Пиппа вместе с мужем Джеймсом
Мэттьюсом попали в объектив камеры прогуливаясь по улицам Парижа. Также супругов
видели на теннисном матче, на котором присутствовало множество знаменитостей.
Миддлтон была
запечатлена в красном платье с запахом и белым принтом. Отметим, что наряд, с первого взгляда, очень похож на старомодный домашний халат. Поясок завязанный под
грудью подчеркнул интересное положение барышни.
Слухи о том, что Пиппа беременна,
появились еще в апреле 2018 года. В том же месяце официальный представитель знаменитого
семейства подтвердил Миддлтон-младшая ждет ребенка, сообщает .
Мэттьюс для похода на
спортивное мероприятие выбрал практичный классический образ: белая рубашка,
бежевые брюки и шляпу в тон. Влюбленные ни на минуту не отходили друг от
друга.
Пара поженилась в мае 2017 года. Джеймс Мэттьюз – бывший
автогонщик и менеджер хедж-фонда. Свадьба была очень роскошной. Невеста блистала
в наряде, который напоминал свадебное платье ее сестры Кейт.
Добавим, что семейство Миддлтонов
не принадлежит к британской знати. Отец Кейт и Пиппы происходил из среднего
класса, а мать из старинного рода шахтеров-угольщиков Харрисонов из
графства Дарем. В конце 80-х годов прошлого столетия супруги основали компанию
посылочной торговли "Party Pieces", которая успешно развивалась на британском
рынке и сделала их миллионерами. Брак их старшей дочери Кейт и принца
Уильяма сделал Миддлтонов
знаменитостями.