Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа настоящая знаменитость. Родственницу герцогини Кембриджской донимают папарацци. Ушлые фотографы следят за каждым ее шагом.

Младшая сестра Кейт МиддлтонПиппа настоящая знаменитость. Родственницу герцогини Кембриджской донимают папарацци.Ушлые фотографы следят за каждым ее шагом.Пиппа вместе с мужем ДжеймсомМэттьюсом попали в объектив камеры прогуливаясь по улицам Парижа. Также супруговвидели на теннисном матче, на котором присутствовало множество знаменитостей.Миддлтон былазапечатлена в красном платье с запахом и белым принтом. Отметим, что наряд, с первого взгляда, очень похож на старомодный домашний халат. Поясок завязанный подгрудью подчеркнул интересное положение барышни.Слухи о том, что Пиппа беременна,появились еще в апреле 2018 года. В том же месяце официальный представитель знаменитогосемейства подтвердил Миддлтон-младшая ждет ребенка, сообщает .Мэттьюс для похода наспортивное мероприятие выбрал практичный классический образ: белая рубашка,бежевые брюки и шляпу в тон. Влюбленные ни на минуту не отходили друг отдруга.Пара поженилась в мае 2017 года. Джеймс Мэттьюз – бывшийавтогонщик и менеджер хедж-фонда. Свадьба была очень роскошной. Невеста блисталав наряде, который напоминал свадебное платье ее сестры Кейт.Добавим, что семейство Миддлтоновне принадлежит к британской знати. Отец Кейт и Пиппы происходил из среднегокласса, а мать из старинного рода шахтеров-угольщиков Харрисонов изграфства Дарем. В конце 80-х годов прошлого столетия супруги основали компаниюпосылочной торговли "Party Pieces", которая успешно развивалась на британскомрынке и сделала их миллионерами. Брак их старшей дочери Кейт и принцаУильяма сделал Миддлтоновзнаменитостями.