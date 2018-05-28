Решительный очевидец выручил из беды четырехлетнего ребенка, оставшегося дома без родителей и перевалившегося через ограждение балкона квартиры на пятом этаже жилого здания на севере французской столицы. Героический поступок мигранта из Мали попал на видео.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона процесс спасения 4-летнего малыша, едва не свалившегося из квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов в 18-м округе на севере столицы Франции.Ребенок, оставшийся дома один, перевалился через ограждение и повис на нем. Один из прохожих поспешил на помощь, стремительно вскарабкавшись по балконам.Продержаться до прихода добровольного спасателя малышу помог сосед, схвативший за руку терпящего бедствие ребенка.В результате инцидента, произошедшего вечером в минувшую субботу, 26 мая, никто не пострадал.По данным издания le Parisien, решительного мужчину зовут Мамуду Гассама. 22-летний мигрант всего несколько месяцев назад приехал в Париж из Мали.