Российские военные опровергли сообщения о перехвате самолетами Военно-космическими силами двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана.

Российские военные опровергли сообщения о перехвате самолетами Военно-космических сила двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана.Как передает "Интерфакс", об этом говорится в специальном заявлении отечественного оборонного ведомства.Подчеркивается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34, находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии, не используются для перехвата воздушных целей и не выполняют никаких задач над Ливаном.В министерстве обороны России назвали "дилетантской глупостью" сообщение сайта газеты The Times of Israel о якобы совершенном перехвате Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана.