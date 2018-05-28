Доследственная проверка организована в Казани по заявлению местной жительницы Виктории Буянцевой по факту нападения на нее и ее маму сотрудников полиции.

Доследственная проверка организована в Казани по заявлению местной жительницы Виктории Буянцевой по факту нападения на нее и ее маму сотрудников полиции.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал представитель девушки, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".Адвокат рассказал, что Виктория Буянцева (обладательница титула "Мисс Татарстан" в 2006 году) требует завести уголовное дело в отношении полицейских, которые 23 мая во время прогулки Ново-Савиновском районе Казани напали на нее и ее маму.По словам девушки, один попытался вырвать у нее мобильный телефон, второй – сумку, которая висела через плечо, а третий держал ее мать, чтобы она не могла помочь дочери.После этого, по словам пострадавшей, мужчины заломили ей руку и повалили на асфальт. Тогда женщины стали кричать о помощи. На зов подошли двое молодых людей, но нападавшие пояснили им, что они являются сотрудниками полиции и задерживают преступницу.Буянцева подчеркнула, что один из мужчин был сильно пьян и после инцидента скрылся.Викторию доставили в отдел полиции, где объявили, что у нее якобы при себе какие-то запрещенные предметы, которые во время досмотра не были найдены.После того, как девушку отпустили, она инициировала проведение двух экспертиз. Первая показала отсутствие алкоголя или наркотиков в ее организме, вторая зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.В управлении МВД России по Казани сообщили, что по факту нападения полицейских на Буянцеву и ее маму назначена служебная проверка.