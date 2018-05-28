Россиянин Михаил Южный в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису встречался с Малеком Джазири из Туниса. Теннисисты провели на корте более 3,5 часов. Южный не смог пройти барьер первого раунда, уступив тунисцу в пяти партиях со счетом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.

Россиянин Михаил Южный в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису встречался с Малеком Джазири из Туниса. Теннисисты провели на корте более 3,5 часов. Южный не смог пройти барьер первого раунда, уступив тунисцу в пяти партиях со счетом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.Во втором круге обидчик российского теннисиста сыграет с победителем встречи между французом Ришаром Гаске и представителем Италии Андреасом Сеппи.Еще в одном матче первого круга испанец Роберто Баутиста-Агут переиграл Дениса Истомина из Узбекистана со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.