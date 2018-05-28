Находчивая москвичка объявила себя жертвой сексуального
насилия. Женщина таким образом пыталась оправдаться за сеанс орального секса.
Находчивая москвичка объявила себя жертвой сексуального
насилия. Женщина таким образом пыталась оправдаться за сеанс орального секса.
Заявление в полицию поступило от жительницы Москвы. Женщина
объявила себя жертвой сексуального насилия. По ее словам, в заказанные суши подсыпали
возбуждающее средство. Попробовав роллы, жертва не смогла контролировать свои
желания и занялась оральным сексом с малознакомым ей мужчиной.
Видео, на котором девушка в одном из увеселительных
заведений занимается оральным сексом с мужчиной, появилось в сети. И, на беду
героини расследования, попалось на глаза ее молодому человеку. Во время последовавшей
сцены ревности девушка изложила душераздирающую историю.
По словам пострадавшей, в соцсетях она познакомилась с
молодым мужчиной, который пригласил ее просто поужинать вместе. А при встрече,
якобы, подсыпал ей в роллы афродизиак. В результате она якобы так возбудилась,
что не смогла сдержаться и вступила с новым знакомым в интимную связь.
Рассказ возлюбленной показался ее рыцарю не особенно
убедительным. Молодой человек настоял, чтобы девушка написала заявление в
полицию. Опытные сыщики быстро вычислили все нестыковки в романтической
повести. Выяснилось, что героиня встречалась одновременно с двумя мужчинами,
один из которых и снял пикантный фильм с ее участием, сообщает "МК".