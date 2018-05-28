Находчивая москвичка объявила себя жертвой сексуального насилия. Женщина таким образом пыталась оправдаться за сеанс орального секса.

Находчивая москвичка объявила себя жертвой сексуальногонасилия. Женщина таким образом пыталась оправдаться за сеанс орального секса.Заявление в полицию поступило от жительницы Москвы. Женщинаобъявила себя жертвой сексуального насилия. По ее словам, в заказанные суши подсыпаливозбуждающее средство. Попробовав роллы, жертва не смогла контролировать своижелания и занялась оральным сексом с малознакомым ей мужчиной.Видео, на котором девушка в одном из увеселительныхзаведений занимается оральным сексом с мужчиной, появилось в сети. И, на бедугероини расследования, попалось на глаза ее молодому человеку. Во время последовавшейсцены ревности девушка изложила душераздирающую историю.По словам пострадавшей, в соцсетях она познакомилась смолодым мужчиной, который пригласил ее просто поужинать вместе. А при встрече,якобы, подсыпал ей в роллы афродизиак. В результате она якобы так возбудилась,что не смогла сдержаться и вступила с новым знакомым в интимную связь.Рассказ возлюбленной показался ее рыцарю не особенноубедительным. Молодой человек настоял, чтобы девушка написала заявление вполицию. Опытные сыщики быстро вычислили все нестыковки в романтическойповести. Выяснилось, что героиня встречалась одновременно с двумя мужчинами,один из которых и снял пикантный фильм с ее участием, сообщает "МК".