Лето начинается с Мультимира - крупнейшего в России семейного фестиваля развлечений. Детей и взрослых ждут любимые мультперсонажи, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и 500 эскимо! Все это с 30 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ.

Лето начинается с "Мультимира" — крупнейшего в России семейного фестиваля развлечений. Детей и взрослых ждут любимые мультперсонажи, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и 500 эскимо! Все это с 30 мая по 3 июня в Москве в 75-м павильоне ВДНХ.К Дню защиты детей и началу летних каникул уже в третий раз вырастет целый детский город из более 50 удивительных игровых площадок площадью 20 тысяч квадратных метров. На фестивале юные посетители могут окунуться в неповторимую атмосферу волшебства. С нетерпением ждут встречи со своими маленькими поклонниками персонажи самых известных и любимых мультфильмов: "Маша и медведь", "Ми-ми-мишки", "Лунтик", "Смешарики", "Три кота", "Барбоскины", "Деревяшки", "Фиксики", "Сказочный патруль", "Белка и Стрелка" и многих других. Играть с детьми на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl, Nikelodeon, компаний Rainbow и Megalicense будут не менее любимые черепашки Ниндзя, Губка Боб, Фин из "Времени приключений", Барби, Феи Винкс, "Герои в масках" и Свинка Пеппа. Гостей ожидают конкурсы, игры, флешмобы, выставки, квесты, мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров.На "Мультимире" можно поиграть в настольные игры "ЯиГрушка" и Ravensburger, провести удивительные химические опыты на площадке "Наукомании", познакомиться с очаровательными роботами и собрать своего на площадке "Корпорации роботов". Кроме того, здесь можно создать индивидуальный пиксельный дизайн рюкзака на площадке Upixel, собрать уникальную игрушку из бусин Aquabeads, пройти увлекательный квест и получить сладкую вату на площадке Sylvanian Families.Телеканал "МУЛЬТ" приглашает гостей фестиваля окунуться в мир мультипликации и встретиться с любимыми мультгероями – Лео и Тигом, Аркадием Паровозовым, Лисичкой, Варей, Снежкой, Машей, ми-ми-мишками Кешей и Тучкой. "МУЛЬТ" создаст оазис лета, где можно будет отдохнуть на шезлонгах за просмотром мультсериалов вместе с виртуальными мультгероями. Для малышей приготовлена масса развлечений – детская горка, бассейн из шариков, пинбол, игра в боулинг, мастер-классы по созданию персонажей мультсериала "Четверо в кубе", масок Лео и Тига, а также Аристотеля и Тюк-Тюка из бумаги.Впервые в фестивале "Мультимир" примет участие "Москвариум", а насыщенную развлекательную программу предложит производитель игрушек "Первые шаги". Youtube-Папа Роб с сыном Яриком проведут фото и автограф-сессии.Спеть в караоке песни из любимых мультсериалов, узнать, что такое Silent Disco, а также разучить танцевальные движения под собственный гимн приглашает юных талантов телеканал "Мультимузыка". Самые смелые выступят на главной сцене и сорвут заслуженные овации. Каждый желающий сможет собственными руками создать музыкальные инструменты, а маленькие виртуозы исполнить танец на напольном пианино.Ребята в игровой форме познакомятся с российской промышленностью, главными заводами и предприятиями, а также с новейшими разработками отечественных производителей на стенде Минпромторга во время развивающего квеста "Большое путешествие". Участники квеста смогут построить корабль, побывать машинистом, провести увлекательные опыты. Каждый ребенок сможет найти занятие по душе на 30 бесплатных мастер-классах – от создания часов до изготовления корон, от деревянных развивающих игр до уроков робототехники. А также заняться лепкой из полимерной глины или кинестического пластилина, росписью матрешек и рисованием песком, 3D-рисованием, мультипликацией и многим другим.На ВДНХ 30 мая появится первая в мире скульптура из пушистого пластилина Plush. 3-метровый 500-килограммовый дракон из пластилина Plush восьми сочных цветов будет радовать посетителей до 3 июня.Все пять дней фестиваля, с утра до вечера, будет идти увлекательное представление с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. Мультгерои несколько раз в день на радость детям пройдут по центральной аллее "Мультимира" торжественным парадом. Скучать не придется даже взрослым!На "Мультимире" запланирована деловая программа: создатели самых популярных в России и за рубежом отечественных мультипликационных фильмов и сериалов представят целый ряд новинок: "Фееринки" (студия "Агама Фильм"), "Царевны" (студия "Мельница"), а компания "0+ Media" расскажет о проекте "Виу-виу" студии "Паровоз". Сразу несколько новых проектов представят студия "Союзмультфильм" – "Пиратскую школа" и "Пластилинки", а группа компаний "Рики" – "Динозавра Рики", "Бодо Бородо".В 19 часов 30 мая пройдет церемония награждения российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования "Мультимир". Выбирать победителей будут в девяти категориях. Среди них — "Игрушка", "Товары народного потребления", "Продовольственные товары", "Печатная продукция".Организаторами фестиваля "Мультимир" выступают ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания "0+ Медиа".Аккредитация на фестиваль "Мультимир" заканчивается 29 мая. Для аккредитации на фестиваль "Мультимир" пришлите название СМИ, ФИО и контакты журналиста, предполагаемую дату публикации материала на email: pr@multimir.tv. Сайт фестиваля: www.multimir.tv