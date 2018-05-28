Владимир Путин подписал указ О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он ушел с поста губернатора по собственному желанию.

Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области" Владимира Печеного. Он ушел с поста губернатора по собственному желанию.Как уточняет "Интерфакс", временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором, назначен Сергей Носов. Президент уже провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, "в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области".Владимир Печеный возглавил регион в 2013 году, сменив на этом посту Николая Дудова. До этого с 2004 года был мэром города Магадана.Сергей Носов до нынешнего назначения был с 2012 года мэром Нижнего Тагила, а ранее — вице-губернатором Свердловской области.Ранее стало известно, что глава Якутии Егор Борисов также подал в отставку по собственному желанию. До официаального назначения врио обязанности главы Якутии будет исполнять республиканский премьер-министр Евгений Чекин.