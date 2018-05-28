Прошло меньше суток, как в знаменитом парке Кудыкина гора, что в Липецкой области, установили новый объект, и его тут же пометили вандалы. Они разрисовали маркером чек-пойнт с точки, где надо загадывать желания, написали странные слова и нарисовали крест.

Прошло меньше суток, как в знаменитом парке "Кудыкина гора", что в Липецкой области, установили новый объект, и его тут же "пометили" вандалы.Они разрисовали маркером чек-пойнт, написали странные слова и нарисовали крест. Сотрудники парка через соцсети обратились к гостям с просьбой беречь и уважать чужой труд, сообщает местный портал Lipetskmedia.ru.Табличка, которую разрисовали вандалы, сообщает о том, что турист прибыл на самую высокую точку Кудыкиной горы, откуда нужно запускать воздушные шары со своими желаниями.