Между двух Газелей попал рабочий дорожной службы при ДТП на МКАД. Он получил многочисленные переломы. За зажатым между двумя автомобилями пострадавшим на 10-й километр Московской кольцевой автодороги вылетел санитарный вертолет.

Между двух "Газелей" попал рабочий дорожной службы при ДТП на МКАД. Он получил многочисленные переломы. За зажатым между двумя автомобилями пострадавшим на 10-й километр Московской кольцевой автодороги вылетел санитарный вертолет.Авария произошла на юго-востоке российской столицы, отмечает РИА Новости. Пострадавший в аварии дорожный рабочий будет эвакуирован в больницу по воздуху.