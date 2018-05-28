Спустя 10 лет после смерти народного артиста Михаила Пуговкина его дочь от первого брака и третья жена продолжают войну за его наследство. Женщины пришли на передачу Пусть говорят Первого канала, чтобы высказать друг другу накопившиеся обиды.

Спустя 10 лет после смерти народного артиста Михаила Пуговкинаего дочь от первого брака и третья жена продолжают войну за его наследство.Женщины пришли на передачу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы высказать другдругу накопившиеся обиды.Единственная дочь артиста Елена Прибрежецкая недоумевает,почему после смерти знаменитого родственника она осталась ни с чем. Еленасчитает, что супруга ее отца Ирина Константиновна Лаврова хитростью завладелаего имуществом.Сначала Пуговкин и Лаврова оставили квартиру в Москве и переехал в Крым,затем, получив двухкомнатные апартаменты на Тверской улице, вернулись обратно вСтолицу. После они приняли решение обменять квадратные метры в центре на двеквартиры на окраине. По словам Ирины Константиновны, Пуговкину не нравилосьжить в шумном сердце города, поэтому он принял решение перебраться в спокойныйрайон."Мы переехали в Сокольники, потому что после ялтинского,крымского, микроклимата в Сокольника лучше дышалось, чем на Тверской, -вспомнила вдова. – Он сам меня попросил: "Пожалуйста, на себя все оформляй,потому что, когда меня не станет, эта семейка будет таскать по судам. Так иполучается", – рассказала присутствующим Лаврова.Экс-супруга народного артиста заявила, что Елена затеялаэтот скандал из-за обиды на родителей. По словам Ирины Константиновны, что ужечерез 10 дней после смерти отца, Прибрежецкая требовала от нотариуса информациюо своем наследстве. Однако Пуговкин дочери ничего не оставил, так как все нажитоеза долгую жизнь по документам было записано на супругу.Также Лаврова отметила, что отношения отца и дочери былидалеки от идеала. Ирина Константиновна всегда приглашала Елену на праздники, нота была у них всего пару раз, хоть и жила недалеко.Елена, наоборот, считает, что мачеха старалась свести ееотца в могилу. Прибрежецкая удивлена, что Михаила Ивановича не госпитализировали, когдаему нужна была помощь медиков, и даже не сообщили ей об этом. Дочь Пуговкинарассказала, что как-то раз позвонила домой папе, но Ирина Константиновнапопросила больше не тревожить их."Ей было не нужно. Есть такая поговорка, когда курица ненесет золотых яиц, она уже не нужна. Тогда стал понятна, почему она недопускает меня. Потому что я единственная дочка, которая имеет на право накакую-то часть наследства", – рассуждает Елена.