Палеонтологи обнаружили следы перхоти в останках трёх видов оперённых динозавров, которые обитали на нашей планете 125 миллионов лет назад.

Палеонтологи из Ирландского национального университета в Корке совместно с коллегами из Великобритании и Китая обнаружили следы перхоти в останках оперённых динозавров, которые обитали на нашей планете 125 миллионов лет назад.Команда работала с останками динозавров трёх видов, которые обитали на территории современного Китая. Речь идёт о микрорапторе, бэйпяозавре и синорнитозавре. Все они являются представителями отряда ящеротазовых (к слову, отделение этого отряда от птицетазовых ранее признали неправомерным).По словам авторов работы, их открытие, которое может показаться просто забавным фактом, на самом деле играет важнейшую роль в изучении вопроса о том, какова была структура кожи древних пернатых существ."Ископаемые клетки сохраняются с невероятными деталями – вплоть до уровня наноразмерных кератиновых фибрилл. Примечательно, что ископаемая перхоть почти такая же, как у современных птиц – заметно даже спиральное скручивание отдельных волокон", — рассказывает автор исследования Мария МакНамара (Maria McNamara).Её команда поясняет, что как ископаемая, так и современная перхоть людей и животных представляет собой ороговевшие клетки корнеоциты, состоящие из белка кератина и напоминающие плоские чешуйки.При помощи мощнейших электронных микроскопов команда сравнила древние и современные образцы перхоти птиц и млекопитающих и пришла к выводу, что формирование корнеоцитов проходило одинаковых образом. Причём у оперённых динозавров этот процесс проходил уже в середине юрского периода."В это время произошла эволюционная вспышка у пернатых динозавров и птиц, и было интересно увидеть доказательства того, что кожа ранних птиц и динозавров быстро развивалась в ответ на обрастание перьями", — отмечает МакНамара.У ранних динозавров кожа была либо цельной оболочкой, либо состояла из крупных пластин. Однако мутации в пяти ключевых генах сделали чешую древних ящеров похожей на пух. Далее у рептилий начал формироваться примитивный перьевой покров, а затем и полноценные перья. При этом изменялась и их кожа: она становилась тоньше и на ней начинали образовываться мелкие чешуйки.По словам соавтора работы профессора Майка Бентона (Mike Benton) из Университета Бристоля, формирование перхоти было обусловлено и особенностями линьки. В отличие от рептилий, которые, как правило, сбрасывают старую кожу разом, пернатые динозавры теряли отмершую кожу небольшими фрагментами. Похожий процесс наблюдается и у современных птиц: вместе со старыми перьями они сбрасывают и частички отмершей кожи, обновляя покров.Палеонтологи отмечают ещё одну интересную особенность. Дело в том, что в состав корнеоцитов современных птиц входит куда больше жиров, чем было в клетках их предков. Наличие большого количества жиров позволяет нынешним пернатым избавляться от тепла, которое вырабатывает организм во время длительного полёта. Однако оперённые динозавры, по всей видимости, генерировали куда меньше тепла, поскольку либо вообще не умели летать, либо их полёты были очень короткими, полагают исследователи.Более подробно об этом открытии рассказано в научной статье, которая была опубликована в журнале Nature Communications.Кстати, ранее мы рассказывали о других сходствах древних ящеров и современных птиц. Так, учёные выяснили, что свирепые динозавры не рычали, а ворковали, как голуби. Кроме того, они обладали цветным зрением птичьего типа.