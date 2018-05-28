И последнее. Во Владимире прошёл Межрегиональный мотокросс на призы спортивного клуба «Владимир-Весна». Всего в заезде приняли участие более 100 гонщиков из Владимирской и Московской областей, Нижнего Новгорода, Пензы, Дзержинска. Открывали мотокросс дети, которые уже с малых лет умеют виртуозно управлять мотоциклами. Как же приручить «железного» коня узнала Татьяна Данилова.

И последнее. Во Владимире прошёл Межрегиональный мотокросс на призы спортивного клуба «Владимир-Весна». Всего в заезде приняли участие более 100 гонщиков из Владимирской и Московской областей, Нижнего Новгорода, Пензы, Дзержинска. Открывали мотокросс дети, которые уже с малых лет умеют виртуозно управлять мотоциклами. Как же приручить «железного» коня узнала Татьяна Данилова.