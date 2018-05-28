Злоумышленник, снимавший часть помещения на складе, похитил силовой кабель стоимостью около 600 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в краже из организации», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило заявление от сотрудника одной из столичных компаний. Мужчина сообщил, что со склада организации на Андроновском шоссе пропал силовой кабель стоимостью около 600 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 49-летний приезжий. Как было установлено, подозреваемый снимал часть помещения и имел свободный доступ к складу.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18