Злоумышленник, снимавший часть помещения на складе, похитил силовой кабель стоимостью около 600 тысяч рублей...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в краже из организации», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В дежурную часть поступило заявление от сотрудника одной из столичных компаний. Мужчина сообщил, что со склада организации на Андроновском шоссе пропал силовой кабель стоимостью около 600 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 49-летний приезжий. Как было установлено, подозреваемый снимал часть помещения и имел свободный доступ к складу.
По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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