Некогда популярный певец Юрий Лоза высказался о поведении Бари Алибасова на шоу Андрея Малахова. По мнению исполнителя, запредельное хамство продюсера удивило Станислава Садальского, а сам расстроенный телеведущий начал кое о чем догадываться.

Некогда популярный певец Юрий Лоза высказался о поведении Бари Алибасова на шоу Андрея Малахова. По мнению исполнителя, "запредельное хамство" продюсера удивило Станислава Садальского, а сам расстроенный телеведущий "начал кое о чем догадываться".Новый выпуск передачи "Привет, Андрей!" был посвящен Бари Алибасову и его главному детищу – группе "На-На". На шоу появились практически все солисты коллектива, в том числе и Владимир Левкин. Внезапно Бари Алибасов с грязной руганью накинулся на артиста. Он назвал его мерзавцем и раскритиковал в пух и прах его вокальные и танцевальные данные. К его чести, Левкин лишь с улыбкой реагировал на словоизвержение Алибасова до тех пор, пока в монолог не вмешались журналист Отар Кушанашвили, а потом и супруга Левкина Маруся. В конце концов, Владимир с женой покинули студию.Позднее актер Станислав Садальский в своем Instagram поделился впечатлениями от передачи. Причем артист был возмущен тем обстоятельством, что ни один из певцов группы не попытался возразить Алибасову. Не остался в стороне и Юрий Лоза, который, по его признанию, более пяти лет проработал с продюсером и "достаточно с ним наобщался" для того, чтобы посетить эфир.Однако шоу он все же посмотрел. "Стас Садальский посмотрел передачу Малахова, приуроченную к очередному дню рождения Алибасова и в своем ЖЖ удивился запредельному хамству именинника, с которым приятельствовал (как ему казалось) многие годы. Меня на этот эфир звали две недели, божились, что дадут высказаться и не будут ничего корректировать. Я отказался, зная, что Малахов тоже считал Алибасова чуть ли не другом и всегда старался представить его в выгодном свете. Когда я смотрел то, что получилось, мне показалось, что и Андрей начал кое-о-чем догадываться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написал Лоза.Отметим, что на передаче лицо Андрея Малахова выражало крайнюю степень печали и разочарования. Очевидно, ведущий был расстроен этим скандалом, который закатил Бари Алибасов. Малахов пытался отвлечь гневливого продюсера, однако у него ничего не получилось."Главными качествами администратора являются брехливость, умение колотить понты и продавать слабых артистов за большие деньги. Алибасов несомненно профессионал, а потому обладает всеми этими "достоинствами" в полной мере. Но кроме того он запредельно двуличен и беспринципен – что и продемонстрировал на вышеупомянутом телешоу", – заключил Лоза на своей страничке в социальной сети Facebook.Далее певец высказался о оппоненте Алибасова. "Володя Левкин работал "нанистом" десять лет с момента основания коллектива, раньше полностью Алибасова устраивал и никаких нареканий не вызывал. Но как только дело коснулось финансовых пересечений, тут же был обвинен администратором в полной профнепригодности, отсутствии слуха и голоса, слабоумии и во всех смертных грехах, к тому же обозван многими нехорошими словами. Соответственно, все сидящие в студии подумали – а может, Бари и с нами сюсюкался исходя лишь из меркантильных интересов? Что удивительно, абсолютно правильно подумали!" – завершил свой пост Юрий Лоза.