За года стоимость аренды дач снизилась в среднем по России на 8,3%, подсчитали аналитики портала Мир квартир. Средняя ставка в нашей стране составила 17 тысяч рублей.

Самые дорогие дачи сдаются у моря и в столичных регионах. В Крыму и Севастополе за дачу просят 41,7 и 40,2 тысячи рублей в месяц соответственно.На Балтике дача обойдется в 28,6 тысячи рублей. В Москве и Подмосковье – 38,4 и 35 тысяч, а в Ленинградской области месяц аренды дачи будет стоить 33,6 тысячи рублей.Самые дешевые дачи в России сдаются в Забайкальском крае – 4,4 тысячи рублей в месяц. От 5 до 7 тысяч рублей в месяц обойдется домик в Республике Коми, Курганской и Оренбургской областях,. В Омской, Ивановской, Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском АО и республике Марий-Эл средняя цена остается в рамках 7∎9 тысяч рублей.Несмотря на то, что в целом аренда дач в стране подешевела, в ряде регионов цены выросли. Это касается Крыма – там аренда подорожала на 10,5%. В Севастополе дачи стали дороже на 9,2% В Краснодарском крае даче подорожали на 4,7%. Поднялись цены на аренду летних домиков в Тверской и Калининградской областях.Сильнее всего дачи подешевели в в Камчатском крае – на 17%. Снизились цены в Ханты-Мансийском АО, Коми, Тюменской, Костромской, Томской областях, Пермском и Забайкальском краях.