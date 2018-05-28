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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-nazvany-samye-populyarnye-pikapy-v-rossii.html" target="_blank">Названы самые популярные пикапы в России</a> - В российском сегменте пикапов происходят серьезные перестановки. Если в начале года по объему продаж в этом классе доминировала японская модель, то теперь в лидеры выбился доступный отечественный УАЗ Пикап.