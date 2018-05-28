Президент России Владимир Путин назначил Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы Магаданской области, а руководить Якутией поручил Айсену Николаеву. Прежние главы регионов подали в отставку по собственному желанию. Внеочередные выборы пройдут 9 сентября.

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы Магаданской области, а руководить Якутией поручил Айсену Николаеву. Прежние главы регионов подали в отставку по собственному желанию. Внеочередные выборы пройдут 9 сентября.Весь сегодняшний день Владимир Путин занимается региональной проблематикой, сообщил пресс-секретарь президента. Вскоре после этого объявления появился первый указ об изменениях в губернаторском корпусе. Досрочно по собственному желанию покинул пост главы Магаданской области Владимир Печеный. Исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Носов. С ним у Владимира Путина уже состоялась встреча в Кремле.Носов в политике не новичок. Последние 6 лет был мэром Нижнего Тагила. В городе Сергей Носов пользовался огромной поддержкой населения. Минувшей осенью он получил 90 процентов голосов и смог переизбираться на второй срок.К слову, этот город на Урале — один из крупнейших промышленных центров региона. "Уралвагонзавод" и металлургический комбинат предприятия, по сути, градообразующие. Наладить с ними сотрудничество мэрия смогла именно при Носове. Разработали программу комплексного развития Нижнего Тагила.Теперь Сергей Носов возглавил целый субъект. Золото — главный природный ресурс Колымы. Суровый край с населением 150 тысяч человек. Предыдущий глава области Владимир Печеный попросил об отставке за год до своего 70-летия.Ушел по собственному желанию и глава Якутии Егор Борисов. Свое решение объяснил тем, что после президентских выборов у страны новые стратегические задачи, и республике нужна смена руководства.Вместо Борисова приходит 46-летний мэр Якутска Айсен Николаев. Он для республики свой человек. В Якутии работает всю жизнь. Финансист, несколько лет возглавлял профильное министерство в местном правительстве.Якутия самый крупный регион России. Площадь больше 3 миллионов квадратных километров. Земля богата драгоценными камнями, металлами. Есть, казалось бы, все, чтобы быть в числе преуспевающих субъектов страны. Так в 2010 году, когда Борисов только возглавил республику, ее бюджет был профицитный — зарабатывали почти на 3,5 миллиарда рублей больше, чем тратили. Сейчас жить приходится в долг. Дефицит 1,5 миллиарда рублей.Якутску удавалось привлекать инвесторов. На территории опережающего развития Кангалассы появилась первая на планете круглогодичная теплица в условиях вечной мерзлоты."Наши местные молодые предприниматели создадут около 350 новых раб мест, начнут выдавать востребованную в городе и республике продукцию", — говорит Айсен Николаев, исполняющий обязанности главы Республики Якутия.Центризбирком уже назначил дату губернаторских выборов в Якутии и Магаданской области. Они состоятся в Единый день голосования 9 сентября.