Ожидания создателей десятой части Звездных войн
не оправдались. Фильм собрал в первый уик-энд в разы меньше, чем предсказывали
аналитики.
Ожидания создателей десятой части "Звездных войн"
не оправдались. Фильм собрал в первый уик-энд в разы меньше, чем предсказывали
аналитики.
Даже в США и Канаде кассовые сборы от проката картины "Хан
Соло: Звездные войны. Истории" не дотянули до обещанной экспертами
отметки. Фильм собрал в общей сложности 83 миллиона долларов.
В США 28 мая – выходной, американцы отмечают День
поминовения. По мнению специалистов, сумма увеличится до 101 миллиона. Но и это
гораздо меньше ожиданий: создатели рассчитывали как минимум на 130 миллионов
долларов.
Не лучше результаты и в других странах. В Китае фильм
заработал чуть больше 10 миллионов долларов, во Франции – 3,9 миллиона, в России
– всего 3,6 миллиона. "Это значительно ниже допустимого – в свете
прецедентов, которые установили "Звездные войны", цитирует Пятый
канал заключение издания Hollywood Reporter.
В российском прокате в прошедший уик-энд места распределились
следующим образом. На первой позиции – "Дэдпул-2", заработавший на
второй неделе показа 202,9 миллиона рублей. Спин-офф "Звездных войн"
с рассказом о молодых годах Хана Соло – на втором месте. Экранизация романа
Сергея Лукьяненко "Черновик" заняла третью позицию: лента Сергея
Мокрицкого собрала с 25 по 27 мая 60 миллионов рублей.
"Хан Соло: Звездные войны. Истории" – спин-офф оригинальной серии "Звездных войн", рассказывающий о похождениях молодого Хана Соло и его напарника Чубакки. Боевик "Дэдпул-2" – продолжение картины, появившейся на экранах в 2016 году с Райаном Рейнольдсом в главной роли.