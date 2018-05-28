Ожидания создателей десятой части Звездных войн не оправдались. Фильм собрал в первый уик-энд в разы меньше, чем предсказывали аналитики.

Ожидания создателей десятой части "Звездных войн"не оправдались. Фильм собрал в первый уик-энд в разы меньше, чем предсказывалианалитики.Даже в США и Канаде кассовые сборы от проката картины "ХанСоло: Звездные войны. Истории" не дотянули до обещанной экспертамиотметки. Фильм собрал в общей сложности 83 миллиона долларов.В США 28 мая – выходной, американцы отмечают Деньпоминовения. По мнению специалистов, сумма увеличится до 101 миллиона. Но и этогораздо меньше ожиданий: создатели рассчитывали как минимум на 130 миллионовдолларов.Не лучше результаты и в других странах. В Китае фильмзаработал чуть больше 10 миллионов долларов, во Франции – 3,9 миллиона, в России– всего 3,6 миллиона. "Это значительно ниже допустимого – в светепрецедентов, которые установили "Звездные войны", цитирует Пятыйканал заключение издания Hollywood Reporter.В российском прокате в прошедший уик-энд места распределилисьследующим образом. На первой позиции – "Дэдпул-2", заработавший навторой неделе показа 202,9 миллиона рублей. Спин-офф "Звездных войн"с рассказом о молодых годах Хана Соло – на втором месте. Экранизация романаСергея Лукьяненко "Черновик" заняла третью позицию: лента СергеяМокрицкого собрала с 25 по 27 мая 60 миллионов рублей."Хан Соло: Звездные войны. Истории" – спин-офф оригинальной серии "Звездных войн", рассказывающий о похождениях молодого Хана Соло и его напарника Чубакки. Боевик "Дэдпул-2" – продолжение картины, появившейся на экранах в 2016 году с Райаном Рейнольдсом в главной роли.