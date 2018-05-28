Известный российский специалист Олег Кононов в ближайшее время может стать новым главным тренером тульского футбольного клуба Арсенал. Ранее этот пост покинул черногорец Миодраг Божович.

Известный российский специалист Олег Кононов в ближайшее время может стать новым главным тренером тульского футбольного клуба "Арсенал". Ранее этот пост покинул черногорец Миодраг Божович.Как отмечает "Спорт-экспресс", туляки провели переговоры с несколькими тренерами, и на данный момент фаворитом является именно Кононов. Назначение может состояться 30 мая. Ранее Кононов возглавлял "Краснодар" и грозненский "Ахмат".