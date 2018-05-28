Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая является уроженкой Ижевска, получила в подарок от главы Удмуртии Александра Бречалова четырехкомнатную квартиру в родном городе. Ключи были вручены спортсменке в присутствии ее родителей в резиденции Бречалова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая является уроженкой Ижевска, получила в подарок от главы Удмуртии Александра Бречалова четырехкомнатную квартиру в родном городе. Ключи были вручены спортсменке в присутствии ее родителей в резиденции Бречалова."Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи", — сказал глава Удмуртии, которого цитирует ТАСС. В ответ Загитова попросила у Бречалова отдать квартиру родителям. "С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", — попросила спортсменка.