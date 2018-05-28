Актера Владимир Стержаков тщательно следит за своим здоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относится к себе.

Актера Владимир Стержаков тщательно следит за своимздоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относится к себе.В интервью 58-летний Владимир признался, что последниенесколько лет отказывает себе в сладком, мучном и жирном. Всем вредным продуктамактер нашел замену. К примеру, вместо сахара Стержаков употребляет мед."Конфеток мне после спектаклей в театре дарят много,подозреваю, что они очень вкусные, бывают даже со спиртным. Я держу себя вруках, но, признаюсь, когда смотрю на сладкое, у меня скулы сводит со страшнойсилой!", – поделился артист."Мед – моя слабость, страсть, любовь на всю оставшуюся жизнь! Я его обычно покупаю у одного своего знакомого пасечника. Он живет на Алтае, но иногда приезжает в Москву.... Я его добавляю в кофе, а также супруга кладет его в кашки, которые готовит мне по утрам", – добавила звезда сериала "Молодежка".Помимо здорового питания, Владимир Стержаков регулярно посещаетбассейн и очень любит пешие прогулки. Также артист не прочь постоять у плиты.Для любимой жены Аллы и двоих сыновей актер часто готовит что-нибудьвкусненькое, особенно хорошо у него получаются первые блюда."Я считаю, что готовить надо с душой, не отвлекаясь ни начто, – уверен актер. – Поэтому я стараюсь делать это тогда, когда никого нет накухне. Обычно возле меня сидит только моя собачка породы джек-рассел-терьер,она провожает взглядом каждое движение, которое я совершаю", – поделилсяартист сSobesednik.ru.Добавим, что совсем недавно Владимир рассказал о своейболезни программе Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Пословам, Стержакова с 2016 года он борется с раком брюшной полости. Он ужеперенес шесть оперативных вмешательств. Больше всего актер боится стать овощемв результате болезни и стать обузой для своей семьи, он заявил, что не допуститтакого исхода, он даже готов оборвать жизнь самостоятельно.